雲林「好市加倍購」 花100元換200抵用券

雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，參加100元現金可換購面額200元的加倍購票券活動。（雲林縣建設處提供）

2025/05/07 05:30

5月10、16及24日 民眾帶環保袋、杯、餐具 在3處市場換購使用

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合經濟部商業發展署推動全國性市集振興活動「二○二五眾星雲集、好市加倍購」，在雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場等三處市集，可用一○○元現金換購二○○元的加倍購票券，數量有限，歡迎民眾多利用來逛市集購物。

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縣府建設處指出，為鼓勵民眾走進市場消費，帶動地方店家買氣及商機，同時推廣環保理念，經濟部推出「好市加倍購」活動，雲林縣有上述三個市集入選。

建設處長廖政彥表示，縣府每年編列二五○萬元持續輔導各地攤商改善經營條件，並結合中央政策推動市場形象升級與創新行銷，去年在經濟部辦理的「樂活名攤及優良市集」評鑑中，雲林的市場更獲得高達一七八顆星的亮眼成績，充分展現市場轉型的成效，這次三地市集入選「好市加倍購」，也是對縣府投入市場環境改善與在地行銷推動的肯定。

廖政彥說，縣府會持續整合中央資源、深化在地行銷，透過「環境改善＋創新活動」雙引擎，推動傳統市場轉型，打造結合日常生活與地方特色的核心空間，歡迎民眾在溫馨五月走進雲林的好市集，享受開心消費與加倍回饋的樂趣。

建設處表示，活動以「環保＋回饋」為主軸，只要民眾在五月十、十六及廿四日活動日，自備環保袋、環保杯、環保餐具等，前往這三處市集服務台出示確認後，就可以一百元現金換購二百元的加倍購票券，但票券限當日使用，且無法跨市集使用。

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