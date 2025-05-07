《桃園》鳳飛飛金曲歌唱賽 總獎金20萬

南方二重唱演唱多首鳳飛飛的經典歌曲。（記者李容萍攝）

2025/05/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕市府昨與財團法人嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會，在大溪鳳飛飛故事館舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動記者會，邀請金曲歌后朱海君擔任主持人，南方二重唱演唱多首鳳飛飛的經典歌曲，宣布將首度舉辦鳳飛飛金曲歌唱競賽，總獎金廿萬元，歡迎有興趣民眾報名，成為鳳飛飛金曲傳唱未來之星。

市府文化局長邱正生表示，系列活動以鳳飛飛一九七○至二○○○年代的經典金曲為核心，推出金曲講唱會、金曲走讀、金曲特展及鳳飛飛金曲歌唱競賽共四大主題活動，用全新方式來詮釋鳳飛飛在不同世代傳遞的精神，邀請各地民眾探訪大溪，走讀鳳飛飛的故鄉。

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「金曲講唱會」於五月廿四日及六月七日、十四日在大溪文化會館開辦，以「致美好年代」、「祝你幸福」及「想要彈同調」為主題，邀請金曲歌手朱海君、許富凱及灣聲樂團，分別以國語、台語及古典樂重新詮釋鳳飛飛經典作品，並由專人導賞名曲背後的故事與時代意涵，索票請洽鳳飛飛故事館臉書粉絲專頁。

「金曲走讀」以十二首鳳飛飛名曲為主軸，五月廿四日至六月廿日以沉浸式導覽形式共舉辦十二場次；「金曲特展」以鳳飛飛「風飛飛雲飛飛」、「追隨彩虹」、「我是一片雲」、「想要彈同調」、「追夢人」等代表作品為策展單元，六月七日至廿九日在大嵙崁文教基金會展出。

六月受理報名的鳳飛飛金曲歌唱競賽，分為兒少、社會及樂齡組三組，指定廿首鳳飛飛金曲為比賽曲目，預計八月決賽，得獎者將受邀至鳳飛飛相關活動演出。

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