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    《桃園》兩蔣園區不稱陵寢 市府：不影響營運

    兩蔣文化園區即日起刪除「陵寢」等字樣，改以「營區」概括全域。（記者李容萍攝）

    兩蔣文化園區即日起刪除「陵寢」等字樣，改以「營區」概括全域。（記者李容萍攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕國防部公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，將使用半世紀之久的「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，改以「營區」概括全域。對此，桃園市政府表示，市府管轄部分早以「兩蔣文化園區」為名，此次國防部調整用語，不影響既有營運。

    桃園市政府新聞處長羅楚東表示，中央或地方已經歷過多次政黨輪替，對於兩蔣文化園區去政治化，已經是多數人的共識，呼籲中央不要以政治思維處理此議題。

    羅楚東說，市府管轄部分本就以「兩蔣文化園區」為名，國防部公告調整用語，不會影響既有營運，市府將持續維護並提升園區的歷史文化內涵與觀光價值。具歷史意涵的觀光景點是地方政府吸引旅客的重要資產，期盼中央以民生需求為施政重點，才能創造中央與地方的雙贏局面。

    市議員李柏坊表示，隨著台灣政治環境轉變，原本莊嚴肅穆的兩蔣陵寢，早已漸漸與文化園區及觀光景點等設施結合，市府近年來在慈湖舉辦水舞表演活動，推廣慈湖的夜間觀光，他認為「兩蔣文化園區」已是長期使用的名稱，建議修改為「慈湖文化園區」更貼切，讓更多人能夠接受，也希望中央能尊重地方、尊重歷史。

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