為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》鼓勵認養犬貓 享免費狂犬病疫苗接種

    民眾從桃園市動保園區認養犬貓，除了醫療保險補助，動保處再提供疫苗、投藥、免費團體火化。（動保處提供）

    民眾從桃園市動保園區認養犬貓，除了醫療保險補助，動保處再提供疫苗、投藥、免費團體火化。（動保處提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為提高動物保護教育園區認養率，市府動物保護處表示，除了原有的寵物保險補助，即起凡自桃園市動物保護教育園區，含南昌動物保護教育園區及動保處合約衛星認養站認養的犬貓，將提供終身免費狂犬病疫苗預防接種、二年免費傳染病疫苗預防接種，及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，未來寵物離世時，也可向動保處免費申請團體火化。

    動保處長王得吉表示，市府原本提供從桃園市動保園區認養犬貓的飼主，認養第一年可向動保處申請寵物保險補助，最高可補助三千元，今年再擴大認養動物的福利措施，除了免費傳染病預防措施，還有免費遺體火化服務，其中，半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，以動保處提供項目為準，特定品種犬貓如不適用則不建議，希望鼓勵更多民眾願意到動保園區認養犬貓，支持領養、不棄養，也歡迎過去的認養人帶犬貓「回娘家」，到動保園區為愛犬愛貓進行預防接種等服務。

    王得吉表示，欲辦理前述福利措施的飼主，請攜帶所認養的犬貓前往動保園區，相關福利措施以現場提供為主，動保處也保留福利內容調整的權利，飼主可事前洽詢桃園市動保園區詢問相關訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播