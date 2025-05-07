《桃園》3招改善酸雨 中壢測站不再全國最酸

桃園市府環保局七座測站平均pH值已高於酸雨定義值五．○，酸雨狀況已大幅改善。（環保局提供）

2025/05/07 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市酸雨狀況大幅改善，曾是「全國最酸」的中壢測站，雨水pH值從二○一八年的四．七，至去年已改善成為五．三七；市府環保局長顏己喨表示，環保局從源頭減量、科技治理與資訊公開三大策略改善酸雨，從七座測站平均pH值已高於酸雨定義值五．○來看，顯見確實發揮了成效。

雨水pH值從2018年4.7到去年5.37

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環保局表示，市府自一九九三年起委託國立中央大學教授林能暉研究團隊，於桃園市境內建置酸雨監測網，今年二月完成長期監測分析，確認酸雨改善與硫氧化物排放管制成效密切相關，並將成果發表於國家環境研究院環境調查研究年報，顯示整體環境品質明顯改善。

源頭減量、科技治理與資訊公開

顏己喨指出，為改善酸雨問題，環保局著手源頭減量、科技治理與資訊公開三大策略，其中，源頭減量特別針對排放硫氧化物的設施，推動改燃天然氣、增設脫硫設備等，降低硫氧化物的排放量，同時藉由補助與政策誘因，協助業者導入節能減碳技術，另對移動污染源，推動電動車輛與公共運輸升級，並加速汰換高污染柴油車，搭配路邊排煙檢測、車輛定檢制度及環保駕駛宣導，降低車輛排放對空氣品質的影響。

顏己喨說，環保局也在營建工地、特定區域導入智慧系統，像是AI揚塵辨識系統，透過即時影像與氣象資料自動啟動灑水設備，減少施工期間粉塵污染；全國首創的機動車輛智慧辨識系統，可辨識駛入特定區域的高污染車輛，即時進行稽查與管理；並持續強化空品感測網建置，除原有的十三處監測站，也擴展到社區、學校，民眾可透過「桃園空品即時查詢平台」掌握空品狀況。

7測站年平均pH值高於酸雨定義值5.0

顏己喨表示，根據統計，桃園市PM2.5年平均濃度，自二○一五年廿．九µg／m3（微克／立方公尺）降至去年十二．二µg／m3，降幅達四十一．六％，已接近國家空品標準十二µg／m3；酸雨自二○一八年至今，七座測站各站年平均pH值高於酸雨定義值五．○，去年達到五．七三，顯見酸雨問題已獲大幅改善。

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