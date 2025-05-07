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    首頁　>　生活

    彰市喬友大樓都更案 6月提送計畫

    2025/05/07 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化火車站商圈的彰化市喬友大樓都市更新案，為民間自辦，程序已推動三年，仍是一片空地。縣長王惠美昨天在議會施政報告中表示，該案已完成與銀行的融資簽約，最快六月就會提送都市更新事業計畫，準備邁入關鍵階段。

    喬友大樓基地面積約四○八坪，雙面臨路中正路、三民路，曾是火車站醒目地標之一，一九九一年落成啟用，當年風光一時。隨著建物老化，二○二一年六月三十日發生嚴重火警，釀成四死、二十多人受傷，事後被鑑定為危樓，啟動都更程序。

    規劃興建住商混合大樓

    縣府於二○二一年十二月劃定為更新地區，二○二二年四月住戶自行組成更新會，五月召開成立大會，正式啟動都更作業。二○二三年縣府完成強制拆除，二○二四年與彰化銀行簽下十一億元融資契約，初步規劃興建地上二十六樓、地下四樓的住商混合大樓。

    更新會成立至今滿三年，目前進度已來到準備提送事業計畫階段。建設處表示，草案仍在討論中，正式送件需取得過半地主同意，不僅人數需過半（一一五人），土地面積也需過半。目前對喬友案後續發展持樂觀看法，若一切順利，幾年後這塊曾淪為廢墟的大樓地標，將以全新樣貌回到市中心。

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