差7千份 彰化罷謝衣鳯急催連署

彰化罷免「缺衣不可」連署送件可到五月十日，民進黨彰化黨部連辦三天掃街，進行最後催票。（民進黨彰化縣黨部提供）

2025/05/07 05:30

到5月10日截止 綠營黨部將連3天車隊掃街拚突破

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯的連署進入最後關頭，目前已突破二萬份，但距安全門檻二萬七千份仍差約七千份。因彰化區較晚送件，可延至五月十日為止，行政院中區聯合服務中心副執行長吳音寧形容，「這是九局下半的延長賽，還有機會翻盤！」民進黨彰化縣黨部宣布，比照傳統選舉模式，連續三天車隊掃街，力拚突破。

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吳音寧、魏明谷呼籲1人拉5人

全國罷免行動二階連署，多數縣市已在五月四日前完成送件，其中彰化縣交出近二萬份連署書，距門檻仍有七千份缺口，正式繳交時間是五月十日，能否在最後一週衝刺成功備受關注，對此包括吳音寧、前縣長魏明谷等人也在臉書貼文連署告急，呼籲民眾「一人拉五人」，力保罷免成案。

吳音寧貼文表示，包括溪湖總部、四位民進黨議員服務處及溪州「黑金商店」等連署站，將持續收件到最後一刻，其中「黑金商店」位於謝家大本營後方，正對謝典林服務處與謝家長期占用的台糖土地，具有象徵意義。

溪湖總部、黑金商店有連署站

吳音寧指出，謝家透過台糖合建案巧取國有土地，興建俗稱「謝家白宮」的四連棟豪宅，又有人稱之為「衣鳯百貨」。如今謝衣鳯擔任立法院經濟委員會召委，手握國營事業預算審查權，不僅跟隨傅崐萁刪減政府預算，更提案放寬中國學生與廠商來台限制，意圖打開中國資本進入大門，呼籲民眾透過罷免行動阻止財團與結構性壓迫。目前彰三選區連署可持續到五月十日，仍有翻盤機會。

北斗、二林、溪湖最後衝刺

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，彰化罷免行動進入最後「決勝時刻」，黨部與罷免團體將從七日起連辦三天車隊掃街，並設置快閃連署站，包括北斗、二林、溪湖等地區，比照傳統選舉方式進行最後衝刺，希望催出每一份心願，力拚連署過關。

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