日月潭頭社 金針、馬鞭草同框滿開

日月潭頭社盆地金針花與紫色馬鞭草同框競豔，吸引不少網紅、攝影師與麻豆前來拍照。（南投縣府提供）

2025/05/07 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區頭社盆地近期適逢金針花季，現已有超過五公頃的金針花盛開，另外今年還有種植約五公頃的馬鞭草，綻放紫色花朵相當亮麗，目前兩種草花組成的十公頃「紫金」花海已同框滿開，透過空拍更顯壯觀，預計花況可到五月中下旬，之後馬鞭草就會作為綠肥，待七月再度盛開。

「紫金」花海 開到5月中下旬

當地農友表示，日月潭頭社金針花相當出名，每年五月就會盛開金黃花朵，在陽光照射下更顯耀眼，目前金橘色的金針花已經滿開，花期可到六月中。

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另外，今年也試種約五公頃的紫色馬鞭草，並在四月中下旬就大爆發，花況則可到五月中下旬，之後就會作為綠肥，並持續復種，預計七月就會再開出第二波紫色花海，目前兩種盛開草花可持續到五月中下旬，之後要再同框就要等到八月以後。

南投縣府表示，近期縣內有許多花卉都在綻放，像在郊區、山區可見的白色油桐花，現都已達極盛期，日月潭除了金針花，今年還有紫色馬鞭草，都吸引不少網紅、攝影師拍照，民眾前往日月潭的賞花途中，行經縣道一三一線或省道台廿一線，也能留意盛開的白色油桐花，為花開燦爛的季節留下美麗紀念。

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