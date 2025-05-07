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    竹縣快捷9號5/12增班 兩段式收費

    快捷九號將於十二日起增為早晚各九班次，採兩段式收費。（竹縣府提供）

    快捷九號將於十二日起增為早晚各九班次，採兩段式收費。（竹縣府提供）

    2025/05/07 05:30

    每天早晚各9班次 適用桃竹竹苗4種通勤月票搭乘

    〔記者黃美珠／新竹報導〕協助竹北市民到新竹市通學或通勤的快捷九號，今年二月上路後，固定每天早晚各發車兩班，免費搭乘，竹縣府交通旅遊處昨宣布，十二日（下週一）啟動第二階段試營運，車班增加為每天早晚各九個班次，採兩段式收費，且適用桃竹竹苗通勤定期票搭乘，最終目標為每天早晚各十二個班次。

    起點竹北勝利八街 終站新竹高商

    快捷九號起於竹北市勝利八街總站，訖於竹市新竹高商，沿途停靠六家高中、東興路嘉興路交叉口、十興、世興棒球場、高鐵新竹站、哈洛德、文興嘉豐南路口、文興嘉興路口、水利大樓、縣立總圖書館、縣體育場、泉州厝、縣府、家樂福、深耕公園、中醫大、大河戀、新竹高工、新竹女中、新竹火車站、新竹高中等站。

    縣府交旅處長陳盈州說，快捷九號路線第一階段試營運，二月十一日上路，主要是便利學生通學，在通學通勤的尖峰時刻增加往程早上六點四

    十五分班次、返程下午五點廿分班次。

    試營運2個月 共累計7821人次搭乘

    為補足離峰時段的搭公車需求，將從下週一起進入第二階段試營運，包含一階發車班次在內，增加到每天早晚共十八個班次，並依市區公車票價採兩段式收費。

    陳盈州表示，快捷九號二月十一日起試營運至四月，累計有七八二一人次搭乘，其中早班時段每班次平均乘客廿六人，晚班時段每班次五十一人。

    一段票全票15元 學生優待票12元

    二階試營運將同步啟動兩段式收費，一段票全票十五元、學生優待票十二元、半票八元；二段票全票卅元、學生優待票廿四元、半票十六元，且全線都可使用四種桃竹竹苗通勤定期票搭乘；這四種月票方案中，「竹竹二八八元」最受歡迎也最適合。

    陳盈州說，為了提高快捷九號的識別度，以利乘客招手搭乘，車身將採用「皮皮獅」塗裝，預計本週就可以塗裝完成。

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