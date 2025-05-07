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    竹市慈雲路壅塞 將增1車道改善

    新竹市慈雲路上下班時間易壅塞，將把臨光復路人行天橋挪移，新增1車道。（記者洪美秀攝）

    新竹市慈雲路上下班時間易壅塞，將把臨光復路人行天橋挪移，新增1車道。（記者洪美秀攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路是進入科學園區的主要道路，每到上下班尖峰時段，因車流量龐大而塞爆，市府爭取中央經費啟動慈雲路交通改善工程，規劃移開綠色植栽通道，新增一車道，也將在龍山西路口新設紅綠燈號誌以及設置行人專用道，同時進行光復路一段人行天橋遷移工程，預計明年上半年完工，以紓解慈雲路的交通壅塞狀況。

    遷移光復路一段人行天橋

    市府交通處表示，慈雲路交通改善工程優先推動龍山西路到光復路一段的改善作業，總工程費二六三四萬元，內政部國土署補助八成二約二一六○萬，市府自籌十八％、約四七四萬元。

    交通處指出，此次改善工程主要針對龍山西路到光復路間路段進行瓶頸改善。由於現有的人行天橋設計造成車道寬度不足，導致該路段長期交通壅塞，此次將針對天橋側溝進行整理與退縮，釋放道路空間，未來將新增一車道，使原本僅有單車道的路段恢復為雙車道，另為解決車輛迴轉引發的人車衝突，進行人車分流的改善設計。

    此外，慈雲路規劃設置貨車裝卸貨停車彎與公車停車彎，讓大型車輛停靠不再影響主線車流，同時搭配交通號誌的調整，透過尖峰時段秒數的優化，降低人車衝突與等待時間，讓道路使用更順暢。

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