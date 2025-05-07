通霄蓋全國最大發電廠 鍾東錦：配合國家建設

台電將在通霄蓋全國最大發電廠引發關切，縣議員周玉滿質詢時提出6項建議，爭取地方應得的尊重與建設。（記者張勳騰攝）

2025/05/07 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對台電公司將把通霄發電廠擴大為全國最大發電廠，苗縣議員周玉滿昨在定期會質詢指出，已造成鎮民極大恐慌，周玉滿爭取實質回饋金，要求縣長鍾東錦與地方民代攜手爭取應得的尊重與建設；鍾東錦允諾會與鄉親站在一起努力，與台電做最好溝通。

台電董座12日來苗縣府 溝通疑慮

周玉滿表示，通霄鎮有台電、中油及台鹽三大國營事業，但沒有因有這三位鄰居而繁榮興盛，反而是日漸凋零沒落，要跟台電及中油要點經費如同乞丐，地方不反對國家能源政策，但反對被犧牲，沒有公平對待。

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周玉滿提六項建議，包括成立地方監督平台、啟動健康與環境風險評估機制、爭取實質回饋金與社區建設基金、道路與交通建設補助、台電全面認養海水浴場、高壓電塔與電線地下化。

議員促設地方監督平台 實質回饋

鍾東錦說，縣府態度是配合國家政策，通霄發電廠是全國最大的天然氣發電廠，當初延管時，台電董事長曾來縣府洽談回饋金題，由於地方疑慮，台電董事長預計下週一到縣府說明，將邀請通霄鎮長、鎮籍縣議員及代表會主席、副主席與會，有任何疑慮可當場提出，做最好的溝通。

鍾東錦表示，水電是民生必需品，也是嫌惡設施，但阻礙國家建設發展是不對的，他沒有色彩，不管誰執政，該配合的事，縣府會全力配合，回饋金一定要談妥，縣府會與鄉親一起努力。

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