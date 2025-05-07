頭屋974戶接管自來水 竣工通水

頭屋簡易自來水場改接台灣自來水工程，分3期推動，終於完工通水，讓974用水戶免於缺水煩惱。（記者彭健禮攝）

2025/05/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場改接台灣自來水工程，總經費一億二千七百八十六萬元，自二○一八年起分三期推動，昨天舉辦通水典禮，讓九百七十四用水戶免於缺水煩惱。出席典禮的經濟部水利署長林元鵬表示，苗栗縣自來水普及率還要再加強，未來會繼續協助推動。

簡易水井 因河川枯水常缺水

頭屋鄉簡易自來水場位於頭屋鄉頭屋村，成立於一九六一年，比一九七四年創立的台水公司還早，主供水範圍包含頭屋村，以及一二六縣道周邊獅潭村及北坑村，用水戶九百多戶。水源為抽取後龍溪支流沙河溪，經處理後供應用戶。

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但因氣候變遷水文改變，二○一五年起簡易水井水位逐漸下降，每逢河川枯水期，水量不足，常有缺水情形發生，多次由台水公司緊急支援用水。

經前立委徐志榮向中央爭取台灣自來水延管工程，獲中央核定分三期施設，第一期於二○二○年七月完工，第二期於二○二一年十二月完工，第三期於今年三月完工，接水用戶共計九百七十四戶，不僅使得原使用簡易自來水家庭免於缺水煩惱，也讓頭屋鄉自來水普及率，從二○一八年六十一．八％，提升到今年七十八％。

斥資逾1.2億元 分3期施設

林元鵬指出，他也是苗栗子弟，對於苗栗有這麼重大的工程完工非常高興，特別感謝許多苗栗鄉親願意無償提供土地使用，省下徵收的冗長程序，也感謝第一線的村長們大力協助溝通。

林元鵬表示，苗栗縣還有很多鄉親無自來水可用，尤其是近來氣候變遷，導致原來使用山泉水或簡易自來水的水源與水質不穩定，自來水普及率還要再加強，未來會繼續協助推動，在供水愈來愈穩定的狀況下，經濟會更繁榮。

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