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    首頁　>　生活

    秀林農地驚見遺骨 死亡逾半年

    花蓮秀林鄉秀林村民有部落有農民在農地工作時，發現疑似人骨組織報警，經過警方挖掘後，出現頭骨及部分衣物。（警方提供）

    花蓮秀林鄉秀林村民有部落有農民在農地工作時，發現疑似人骨組織報警，經過警方挖掘後，出現頭骨及部分衣物。（警方提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉民有部落農民在農地工作時，發現疑似人骨組織報警，警方挖掘後發現頭骨及部分衣物，因不知死者身分，新城警分局公布特徵，包括遺骨為四十歲以上男性、可能戴過假牙、曾接受顴骨手術、身穿POLO衫等，呼籲知情民眾聯繫警方釐清身分。

    新城警分局指出，上月廿七日早上七點多，民有部落農友在農地發現疑似人骨，縣警局鑑識科、刑警大隊等組成專案小組，多次現勘並以人工及機械方式，在淺層挖掘，陸續發現骨骸，立即報請花蓮地檢署相驗。

    新城警分局副分局長溫劭瑜說，由法醫提取遺骨DNA鑑定後，總計發現有頭骨、左肱骨、右脛骨及部分衣物等，經法醫初步研判及現場周邊拾得遺物特徵，包含遺骨為約四十歲以上男性所有，死亡時間已逾半年、下顎骨無牙齒，不排除可能配戴活動式假牙。

    主要特徵有頭骨右眼處曾施行顴骨開放性手術，眼眶顯見骨釘固定痕跡、身著「JI CHUN」品牌POLO衫（見圖，警方提供）、「S SENT」品牌內褲及「LAFOELE」品牌褲子。

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