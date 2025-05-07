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    花蓮端午台鐵實名制專車 今開放訂票

    花蓮縣府依往例推出台鐵返鄉專車，今天中午12點開放線上訂票。 （花蓮縣府提供）

    花蓮縣府依往例推出台鐵返鄉專車，今天中午12點開放線上訂票。 （花蓮縣府提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕五月底有端午節三天連假，花蓮縣政府依往例推出台鐵返鄉專車，時間為連假前一天晚上從台北出發直達花蓮，及收假日下午從花蓮返回台北各一個班次，今天中午十二點開放線上實名制訂票，並限本人搭乘。

    縣府民政處指出，端午返鄉專車班次為廿九日晚上七點卅二分，從台北火車站發車直達花蓮；六月一日下午二點廿分從花蓮站發車直達台北。凡具縣民資格，包括設籍花蓮或身分證為「U」開頭，或非縣民但在花蓮工作者，及其配偶、直系血親、直系血親配偶等可購票。

    縣府指出，今天中午十二點至下午四點，可在縣府官網「端午節返鄉專車」訂票，相關專車資訊也公告在網站上，費用款項為行政作業費，每張收費兩百元，購票後不得退費。返鄉專車不適用台鐵不及乘車的規定，民眾若未能及時搭上專車，須另行重新購票，搭乘台鐵其他班次列車返鄉。

    縣府說明，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定，在乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身分證明文件，若是親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件等，供縣府人員核驗。

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