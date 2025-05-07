花蓮佐倉公墓變身 將打造運動公園

花蓮市公所昨舉行佐倉運動公園規劃說明會，初步將涵蓋行政中心與各類體育場，其中8人制足球場最先啟動興建。（記者王錦義攝）

2025/05/07 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市佐倉公墓從日治時代開始啟用，在一九八八年變更為公園用地，其中公墓Ａ區占地九．七公頃已全數遷葬，規劃運動休閒都會公園，花蓮市公所規劃將蓋行政中心與各類體育場，其中八人制足球場將先行啟動興建，並期待逐步落實各項建設願景。

Ａ區占地9.7公頃 完成整地

市公所指出，獲花東基金補助五百萬元經費，推動「佐倉運動公園開發規劃設計案」，佐倉公園位於花蓮市西側，前身為公墓Ａ區，面積廣達九．七公頃。市公所自二○一七年起即逐步展開整治，持續進行環境清理、無主墓遷葬及民眾協調，最終於已完成Ａ區遷葬作業，B、C區約三公頃則持續遷葬作業。

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市公所表示，目前規劃中的佐倉運動公園包含運動場、停車場與行政中心，運動場部分將設置籃球、網球、足球等九座球類運動設施、極限運動場與共融遊戲場。規劃將融入防洪與生態理念，設置生態截流溝（BIOSWALE）、基地透水與保水系統，預估保水面積達四萬平方公尺，不僅提升都市調節能力，也提供舒適宜人的綠色開放空間。

8人制足球場 議員爭取蓋風雨球場

因應近年足球運動風氣興盛，市公所成功爭取教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，預計於佐倉園區內興建一座八人制足球場，總經費四千四百萬元，目前已進入招標程序。未來將提供更完整的足球訓練與比賽場域，滿足在地學校與社區團體需求，進一步提升全民運動參與度。

縣議員胡仁順說，佐倉地區經常是過午後，就開始下雨到晚上，尤其是冬天，細雨下不停，若是露天的利用率就會很低，非常可惜，期盼繼續往風雨球場方向爭取，傅崐萁一直預告明年將拿到多達一六○億的財劃法修正，希望預算能用在這樣的建設上，而不是發錢在綁樁上。

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