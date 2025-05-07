宜蘭首推婚後孕前健檢 限額250對

宜蘭縣今年首推新婚夫婦「婚後孕前」健康檢查，夫妻各補助1千元，只要一方設籍宜蘭就能申請，項目包括血液常規等10項。（記者王峻祺攝）

2025/05/07 05:30

夫妻一方設籍 即可申辦補助千元 須合法婚姻未生育者

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年首推新婚夫婦「婚後孕前」健康檢查，降低遺傳性疾病及感染風險，夫妻將各補助一千元，只要一方設籍宜蘭就能申請，檢查選項包括血液常規、水痘抗體篩檢及精蟲分析檢查等多達十項，民眾可至十二鄉鎮市衛生所辦理、六家醫療院所健檢。

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各鄉鎮市衛生所及6家醫療院所檢查

衛生局長徐迺維說，申請補助夫妻須為合法婚姻關係，且未生育第一胎，希望透過檢測讓夫妻更能了解彼此健康狀況，並提早發現潛在健康問題，找出不孕機率，或是母體懷孕風險，針對問題進行適當調整與治療，才能為迎接新生命做好最佳準備。

夫妻自選檢查項目 超出部分需自付

宜蘭縣衛生局今年推出結婚後懷孕前健康檢查補助計畫，預計補助二五○對新婚夫婦孕前健檢，可攜帶夫妻雙方戶籍謄本或戶口名簿正本、身分證及健保卡至衛生所申請。

縣衛生局表示，女性檢查選項包括尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體篩檢、水痘抗體篩檢、甲狀腺刺激素篩檢、披衣菌抗體篩檢、糖化血色素，依各醫療院所定價不同，九項目全檢查二千元至四千元不等。

男性選項包括尿液檢查、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及精蟲分析檢查，五項合計一千元至二千元。縣府非全額補助，每人最高補助一千元，以一次為原則，超出部分需要自行負擔。

衛生局提醒，夫妻雙方可補助項目多達十項，民眾通過申請後，若赴醫療院所選擇更多項健檢方案，只要其中一項涵蓋計畫內的任一項目，就可獲得補助一千元，補助計畫即日起採限額辦理，一直到經費用盡為止。

徐迺維說，縣府各局處陸續推出單身男女聯誼、居家托育服務、幼兒專責醫師等政策，此次針對婚後孕前再提供補助，盼能藉此提高民眾生育率，未來會持續推動相關計畫，用拼圖方式完整建置育兒、母嬰親善環境，並進行滾動式修正。

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