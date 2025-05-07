酪梨減產逾25％ 農業部允補助

台南酪梨因氣候影響授粉昆蟲，平均減產逾廿五%。（記者劉婉君攝）

2025/05/07 05:30

〔記者劉婉君／大內報導〕台南酪梨產量受到氣候影響，平均減產達廿五％至卅％，農業部次長胡忠一表示，最快今（七）日就會公告台南市全市為酪梨天然災害救助區域，胡忠一也提醒農民以農業部天然災害救助現地照相APP拍照上傳申報。

最快今公告天然災害救助

台南為全國酪梨最大產區，包括大內、善化、麻豆、官田及佳里等區，尤以大內區居全國之冠，農民表示，酪梨著果率不佳，有的園區減產約二成，有的銳減一半，有些則僅剩零星幾棵有結果，而且還不知道能不能撐過颱風季，希望政府可以補助，多少彌補一些成本，讓農民明年可以繼續投入。

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立委郭國文、林俊憲昨邀胡忠一與台南區農業改良場場長陳昱初等人前往官田及大內酪梨園勘災。陳昱初指出，農改場已與農糧署台南分署、台南市農業局及區公所完成四方會勘，主要是三月低溫影響到授粉昆蟲，導致酪梨著果率不佳，確實已達到天然災害救助標準。

胡忠一表示，農業部最快今天就會公告台南市為酪梨天然災害救助區域，農民須在公告十日內完成申報，中央收到市府的造冊之後，二天內就會撥款。天然災害救助是政府希望幫助農民可以快一點恢復耕作，過去救助金的金額是成本的二至三成，去年依農家記帳重新檢討後調整過一次，十、十一月還會再調整。建議農業保險對農民會更有保障。

官田區農會總幹事林定億為農民發聲，希望酪梨的天然災害救助金額可比照芒果，從每公頃八萬元提高為十萬元。

台南酪梨受三月低溫及四月降雨影響，著果率不佳。（記者劉婉君攝）

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