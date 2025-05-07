12處親子悠遊館 至2029年再增7處

為強化友善育兒資源，台南市政府期盼透過親子悠遊館擴大友善托育平台，讓更多家長帶著孩子來學習成長。 （台南市府提供）

2025/05/07 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕至今年三月底，台南市未滿三歲兒童有近三萬人，其中約有七成兒童是家長自行照顧。南市今年啟動的第二波親子悠遊館建設，期盼透過親子悠遊館擴大友善托育平台，也讓更多家長能帶著孩子來學習成長，打造完善托育支持系統為強化友善育兒資源。

市長黃偉哲昨日聽取社會局專案報告時強調，為提升對育兒家庭的照顧，市府近年持續擴大推動親子悠遊館、定點臨托及育兒指導等多元服務，進而希望能以親子館完善托育支持系統。

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服務7歲以下兒童與照顧者 強化友善育兒資源

社會局副局長葉誌明提到，台南市自二○一三年設立首座親子悠遊館以來，目前全市已設置十二處，並規劃於今年至二○二九年之間再增設七處，進一步擴大服務涵蓋範圍。各館依特色主題設計空間，如積木館、沙遊館、魔法繪本館等，提供適齡玩具與圖書資源，服務對象為台南市七歲以下兒童與照顧者，同時兼具社區宣導、親職講座與外展服務等功能，年服務約卅六萬人次。

葉誌明表示，二○二二年起市府推動定點臨時托育服務，截至目前設有十八處定點，提供新手父母補充性的托育選擇，去年收托達九八六人次。另外，也提供育兒指導服務，派遣專業指導員到宅提供教養支持，並以脆弱家庭為優先，統計去年服務戶數較前一年成長四十五．六％。

二○二三年至二○二四年期間，台南市親子悠遊館提供的發展篩檢、定點臨托、親子活動等多項服務，服務量能皆呈現穩定成長。葉誌明表示，未來也將持續擴充據點、培訓專業人力，讓每個孩子都能在友善、安全的環境中成長。

為強化友善育兒資源，台南市政府期盼透過親子悠遊館擴大友善托育平台，讓更多家長帶著孩子來學習成長。 （台南市府提供）

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