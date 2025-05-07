重大投資列管95案 金額逾4千億

南市府召開重大投資會報，目前總計列管投資額超過四千億元，其中聲寶公司（圖）與昭盈交通已完成投資，兩案共計十二億元。（台南市府提供）

2025/05/07 05:30

較2023年增加1200多億 凸顯投資環境漸獲企業肯定

〔記者王姝琇／台南報導〕因應台灣成為國際大廠移轉工廠與台商回流的重要國家，南市召開重大投資會報，列管投資額逾四千億元，成長明顯，凸顯台南投資環境漸獲企業肯定。市長黃偉哲強調，將加速行政審查作業，協助廠商落實投資。

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市府因應國際大廠與台商回流

台南市重大投資會報由黃偉哲主持，檢討各項重大投資案件進度，橫向協調各相關局處，掌握審查、發照等進度，加速行政審查作業，協助廠商落實投資。目前列管兩億元以上重大投資案共九十五案，列管投資額逾四千億元，較二○二三年第一次投資會報以來成長一千兩百多億元。

經發局長張婷媛指出，台南市近六年多已完成投資一一五案、落實投資額約一八五二億元；在本次投資會議中有兩案已完成投資，共十二億元，分別是聲寶股份有限公司及昭盈交通有限公司。

聲寶以生產冰箱、空調、洗衣機等產品為主，未來將結合一期廠區與研發大樓的能量，擴大國產智慧家電產線。昭盈交通則主要協助各大連鎖通路的商品轉運配送，本次擴大冷鏈運輸倉儲物流量能，並結合智慧化設備精準控制溫度，落實國家節能政策。

專案辦公室 助中小微型企業對接中央資源

黃偉哲表示，因應美國關稅帶來的國際供應鏈重組，台南市積極解決廠商在水電、用地與人才的需求，也要求市府經發局在投資會報列管七股科工區等產業園區開發進度，整合中央部會管轄的工業區資源，媒合廠商尋找合適投資地點。

黃偉哲也提及，受到關稅影響的中小微型企業，市府在溪北與溪南成立專案辦公室，協助企業對接中央資源，從內協助廠商轉型與強化體質，從外媒合潛在市場，拓展商機，協助廠商突圍。

張婷媛表示，本次投資會報增列半導體設備供應商，與醫療、車用配件相關業者，既有的IC設計、記憶體、半導體研發等業者的投資進度，也在穩定推動中，歡迎國內、外企業到台南投資。

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