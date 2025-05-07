台中智慧停車格建置牛步 供電箱擋道

台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置影像辨識器。 （中市交通局提供）

2025/05/07 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府去年起投入七年共二十六億元，啟動路邊智慧停車計畫，二○三○年要完成大量智慧停車格建置，議員施志昌批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置僅二○○多格，為六都最慢，而且電箱林立擋道、政策反覆；交通局長葉昭甫回應說，初步了解其他縣市的AVI停車格規格與設計，與中市設計不同。

交通局︰設計不同外縣市

施志昌指出，根據各縣市AVI建置數量，台中市目前僅建置約二○○多格，遠落後於桃園市的六○○多格，雙北各約一○○○多格，台南約四○○○格，高雄甚至已達六○○○格，市府推動政策推動多年，成效卻不如人意，市府難辭其咎。

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施志昌、林祈烽進一步指出，交通局堅持不能設立立柱，目前不少辨識系統雖為低位或路緣設計，卻設置大型供電電箱，其體積甚至超過傳統立柱，嚴重影響通行，國家歌劇院周邊路段約二十個停車格，竟設置四座大型電箱，佔地驚人，不美觀且影響行人通行，另也有廠商設立柱，經市府核可與完工驗收後，卻被要求拆除重建，市府政策混亂。

葉昭甫指出，市府做AVI停車格收費系統，由於立柱對市景衝擊甚大，因此不做立柱，而是採低位設計，至於停車格設置電箱問題，會再了解。

議員施志昌、林祈烽批評台中歌劇院附近路邊智慧停車的電箱林立擋道。（施志昌提供）

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