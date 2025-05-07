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    中捷異常復駛 開門秒數縮短夾到人

    市議員黃守達（右三）等人表示5月2日晚上中捷軌道電路異常警示停駛，復駛後卻有民眾遭車門夾住，批中捷危機四伏。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達（右三）等人表示5月2日晚上中捷軌道電路異常警示停駛，復駛後卻有民眾遭車門夾住，批中捷危機四伏。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線二日晚上發生疑似軌道電路異常而停駛事件，民進黨多位議員質疑，當天停駛原因未在官網說明，高鐵台中站有乘客下不了車，還有乘客被車門夾到，「不是有防夾機制？」議員痛批中捷綠線事件不斷，危機四伏，讓民眾對中捷安全沒有信心；中捷公司董事長顏邦傑表示，內部已進行檢討，未來若有行車延誤事件，會針對人潮較多的車站手動調整停靠時間為六十秒，以便乘客能及時上下車。

    議員質疑不是有防夾機制？

    議員黃守達、王立任、謝志忠及張玉嬿表示，二日晚上中捷綠線發生異常停駛，且恢復行駛時，開門秒數竟減少，有乘客來不及下車，被關在車廂內，還有一位女子來不及下車，被車門夾住，她的先生急忙將她拉出，幸好未受傷，捷運有偵測到障礙物即會自動開啟的防夾機制，但該次車門卻未再開啟，中捷公司應該檢討。

    議員王立任則痛批，此一事件中捷公司未對外說明，如此毫無責任感的態度，民眾如何安心？

    中捷︰人及時拉出 車門沒再開

    顏邦傑表示，中捷綠線二日十九時十三分，文心崇德站至文心中清站上下站間發生軌道電路異常警示，行控中心依標準作業程序，設定全線列車駐留，巡視軌道正常後，改以人工駕駛恢復行駛，班次延誤最多達約十八分鐘；恢復正常後，系統會自動設定車站停靠時間為二十五秒，未來人潮較多的車站會調整為六十秒。

    中捷公司則表示，捷運有防夾機制，該名乘客在被夾當下，因先生及時拉出，車門就沒有再重開，已與該名乘客聯繫慰問，針對防夾機制運作及開關門時間設定，將一併檢討改善，若發生異常事件，將立即於官網公布。

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