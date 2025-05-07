《台中》控不當審查連署書 罷團促換選委會副總幹事

中六罷團前天送連署書到中市選委會，達成率刷新全國最高紀錄。（檔案照，記者蘇孟娟攝）

2025/05/07 05:30

質疑陳佩玉違反選務中立 一度剔除92件 陳稱依法行政

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」，第二階連署書送件，達成率刷新全國最高紀錄，卻爆發疑被台中市選委會刁難剔除連署書的爭議，台中第四、五、六選區罷團與台中市議會民進黨團，六日譴責中市選委會副總幹事陳佩玉違反選務中立、不當介入，要求撤換陳；台中市政府民政局則指出，一切依法辦理，不涉及職務撤換，陳則宣稱自己依法行政。

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「敲羅行動」 二階送件逾4.6萬份

中六罷團五日送四萬六二七六份連署書到台中市選委會，遠高於法定門檻二萬七三三七份，卻爆出台中市選委會審查後，一度剔除九十二件「格式不符」等連署書，經中六罷團據理力爭，搶救回五十三份，最後剔除卅九份。

批無視中選會允許「列印公差」

包括中四、中五及中六罷團昨日共同聲明，指控陳佩玉不當介入審查程序，包括以中央選委會的正本，逐張疊套比對連署書，再以「尺寸不符」大量剔除連署書，無視中央選委會允許「列印公差」，已嚴重違背選務中立，干擾罷免程序。

民進黨團也質疑陳佩玉曾是南區區長，過去疑輔選羅廷瑋，陳佩玉恐違反選務中立，民進黨團與罷團都要求撤換陳佩玉，並進行調查。

陳佩玉指出，有疑問的連署書，多是格式與中選會的標準格式大小「差一個欄位」，邊寬與中選會的標準格式差到一公分之多，肉眼即能判斷跟中選會提供的格式不符，因罷團質疑，當時台中市選委會有提出中央選委會的標準格式，給罷團比對，她並未在審查過程逐一疊套比對。

陳︰複印公差不剔除 僅剔除39件

罷團認為，列印、複印公差，不在剔除範圍，陳佩玉說，台中市選委會再度向中央選委會請示「公差範圍」，中央選委會授權地方自行認定，最後達成共識，因複印可能有等比例縮放的「複印公差」，不予剔除，僅剔除卅九份包括未簽名、選舉區錯置等連署書。

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