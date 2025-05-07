被譏幽靈論壇 北市國際城市論壇16日登場

2025/05/07 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕世界壯年運動會十七日將登場，一度被民進黨議員趙怡翔譏為「幽靈論壇」的「臺北國際城市論壇」終於公布細節，將於十六日在晶華酒店舉辦，邀請姊妹市、友誼市等約廿個互動友好的城市約一百五十人與會，以「塑造城市未來─創新、健康、永續」為主題，台北市長蔣萬安、副市長林奕華將分別進行專題演講。

趙怡翔上個月底披露，市府曾發布新聞資訊指世壯運開幕前一日將舉辦「國際城市論壇」，但距離活動只剩兩週多，卻不見任何資訊，已成為幽靈論壇。北市府副秘書長俞振華說明，藉由世壯運舉辦論壇，希望讓這幾年比較有交情的姊妹市、友誼市等國際外賓，也能參與市政交流，論壇主題聚焦健康、運動與永續。

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俞振華說，論壇於十六日上午九點至十二點在晶華酒店三樓舉行，蔣萬安將進行「創新引領更健康生活」演說，闡述市府的創新作為；副市長兼世壯運主委林奕華以「打造全齡友善永續社區」為題，分享廣慈社會住宅經驗。

論壇邀請包括新北市府團隊、駐外使節及國際事務委員、世壯運貴賓約廿個城市，包括因台積電設廠一直保有友好關係的美國鳳凰城、長期有教育交流的澳洲黃金海岸，以及日本濱松、靜岡等城市代表約一百五十人與會。

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