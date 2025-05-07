世壯運商業行銷 商圈、夜市沒列入

2025/05/07 05:30

只提供選手特約店家優惠 議員質疑無整體評估

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世界壯年運動會下週開幕，台北市議員質疑，特約店家優惠未見商圈、夜市優惠資訊，而北市府投入九億四千多萬預算，卻只預估發放給選手的四六五萬元現金券可帶來約二倍，即九三○萬元的消費金額，未評估整體經濟效益。市議員詹為元更指出，世壯運官方APP「WMG2025」設計很爛，雖有資訊但介面複雜，不解為何「串聯雙北跑點闖關GO」未整合進APP中，還得另外登入網頁APP才能拍照打卡參與活動。

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台北市產業發展局、商業處等局處昨於市議會財政建設委員會，針對世壯運觀賽民眾之周邊商業行銷進行專案報告。商業處處長高振源表示，目前已募集二四九三個特約店家及四四五八家百貨商場駐點店家，提供世壯運專屬優惠；另民眾憑開幕儀式購票證明至大巨蛋周邊一二二間特約店家消費，享同等選手之優惠。

民眾黨議員林珍羽和國民黨議員詹為元均指出，市府並未說明世壯運可為台北市帶來多少經濟產值。林珍羽說，世壯運行銷應是全台北都要動起來，而不是只有周邊場館的事，她質疑台北市有一萬二千多家住宿餐飲、三四○○多家娛樂產業商家，商圈、夜市、市場等資訊為何都沒有列入特約店優惠中。

高振源表示，預估現金券可帶來二倍以上的消費，商圈、市場會以遊程方式推廣，包含周邊有什麼市場、商圈、景點，世壯運旅遊專區網站內都會介紹，讓選手、觀賽民眾知道哪裡有好康優惠。

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