《我村5》專刊 揭開空醫神秘面紗

2025/05/07 05:30

〔記者蘇福男／岡山報導〕國軍岡山空軍醫院（簡稱空醫）院區昔為日本《岡山海軍共濟病院》，與岡山第六一航空廠密不可分，高市岡山眷村文化協會出版《我村5》，揭開空醫神秘面紗。

岡山眷村文化協會出版第一本全國性眷村文化刊物《我村》，深度報導介紹眷村文化，陸續編輯岡山樂群村、醒村、欣欣市場等專輯，並走訪報導全國各地眷村概況、眷村改建故事。

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《我村5》以岡山空軍醫院為專輯主題，邀請前院長劉峻正、前副院長溫德生、前牙醫官楊育傑、院內村子弟繆正西博士和牟立邦博士等人執筆，完整記錄空醫的前世今生、航空生理訓練中心、牙醫官的回訪與探尋及院內村憶往，昨在空醫大廳舉辦新刊發表會。

左營總院岡山分院長郭建麟表示，該院院址日治時期為岡山海軍共濟病院，歷經一九四四年岡山大空襲，當時的空醫醫療救治地位就已在岡山地區根深蒂固。

空醫前身為一九三八年創立於昆明的空軍官校醫院，一九四九年輾轉遷台後，歷經舊址的岡山空軍醫院、國軍八一四醫院、國軍岡山醫院、國軍高雄總醫院岡山醫院，直至今年改名為國軍左營總醫院岡山分院的演變。

郭建麟說，航空生理訓練為該院重要任務之一，航生訓練主角「新離心機大樓」今年將啟用，長照大樓也將動工，將轉型提供社區更完善的照護資源。

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