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    首頁　>　生活

    高雄國際旅展9日登場 預估吸30萬人

    2025/05/07 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台幣近期大幅升值，出國旅遊變便宜，高雄市旅行公會舉辦的高雄國際旅展，將於五月九日起一連四天在高雄展覽館登場，搭上這波熱潮，預計吸引卅萬參觀人潮。

    高雄市旅行公會理監事昨天拜會高雄市觀光局，觀光局長高閔琳表示，高雄國際旅展是南台灣最大的旅遊盛會，今年預計吸引卅萬參觀人潮，創造龐大的觀光效益及產值，觀光局也在現場設置高雄館，安排高雄熊及蜜柑站長見面會。

    高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年高雄國際旅展匯集海內外觀光機構、航空公司、各縣市觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、溫泉業者、主題樂園、郵輪等近五百個展位，搶攻暑假旅遊旺季商機，祭出最夯行程與優惠，並舉辦抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮。

    對於高雄去年是全台最夯的旅遊縣市，蔡宗佑強調，高雄受惠於「高雄冬日遊樂園」等大型活動，與演唱會經濟的外溢效應，觀光產值增加，全市旅宿需求高，讓其他縣市羨慕。

    旅行社業者指出，新台幣近日出現劇烈升值走勢，有望帶動出國旅遊潮，這幾天民眾詢問出國旅遊的電話暴增，預料參觀旅展的人潮會增加，旅行社、飯店在現場都祭出優惠活動。

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