總額達1億 高雄促產投資補助開跑

進駐和發產業園區的「加銘鋼鐵」，也獲得高市促產補助，跨入高加值、差異化領域。（經發局提供）

2025/05/07 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年度「促進產業發展投資補助」開跑，補助總金額高達一億元，被列為重點發展的數位內容、綠色能源、半導體、電動車等產業，特別放寬申請資格。

數位內容、綠色能源等 放寬申請資格

高雄市促產補助自二○一三年實施以來，已經累計核准一六三案、促成九六七億元投資，創造超過二．四萬個就業機會。

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經發局長廖泰翔表示，市府持續推動「淨零與數位雙軸轉型」策略，透過補助降低企業初期投資負擔，除半導體、電動車等產業外，針對企業因應節能減碳與數位升級所汰換的生產設備，也可申請融資利息補助。

經發局指出，凡在高雄新增投資金額達三千萬元以上，或增加本國勞工就業人數卅人以上，符合促產自治條例所列策略性產業，即可申請補助，補助項目涵蓋生產設備升級、房地租金、房屋稅、新進用本國勞工薪資等。

此外，為促進科技產業鏈聚落成型，特別放寬申請資格，將數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體、電動車等產業公告為重點發展產業，新增投資金額達一千萬元以上或增加本國勞工就業人數十人以上，即可申請，申請期限至七月一日止。

去年獲補助的新創企業「競零再生科技」表示，公司成立近兩年來，獲得促產補助、高雄市SBIR等多項政府資源支持，循環經濟是未來產業發展的顯學，該公司專注於鋰離子電池的先進回收技術。另一家曾獲補助的「加銘鋼鐵」董事長謝佩君說，在市府補助支持下，引進具智慧化功能的國產機械，提升鋼鐵製程精準度，降低能源消耗與碳排放，跨入高加值、差異化領域。

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