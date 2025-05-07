高雄環境髒亂裁罰件數 近5年少35％

高雄市取締環境髒亂以隨地亂丟菸蒂最多。 （讀者提供）

2025/05/07 05:30

送外賣比獎金好賺 檢舉達人紛紛轉行 件數少6成

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局昨表示，一年多來環境髒亂裁罰二．四萬件共三千多萬元，較二○二○年減少約三成五，檢舉達人檢舉件數大減六成，連帶檢舉獎金也大縮水，獲得最多獎金的檢舉達人忙了一整年僅分得十一萬多元，等於一個月賺不到一萬元。

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去年裁罰 亂丟菸蒂5千多件最多

環保局統計，環境髒亂去年裁罰一萬七千多件共二千四百多萬元，以隨地亂丟菸蒂最多，裁罰五千多件近七百萬元；其中檢舉達人包辦六千多件裁罰八百多萬元，分得檢舉獎金九十五萬元，領最多的檢舉達人檢舉五九五件，僅分得檢舉獎金十一萬多元。

今年至四月底環境髒亂裁罰六千多件共九百多萬元，同樣以隨地亂丟菸蒂最多，裁罰二千多件共二七七萬元；其中檢舉達人包辦二千多件裁罰二百六十多萬元，可分得卅三萬元獎金，領最多的檢舉達人檢舉四百多件，僅分得檢舉獎金七萬多元。

領最多獎金者 1年僅分得11萬

環保局分析表示，近年來因外送行業興起，許多檢舉達人轉行送外賣，認為比檢舉獎金好賺，全職檢舉轉為外送兼差，加上民眾被罰怕了，亂丟件數減少，變得比較守法，整體環境髒亂件數呈現下降趨勢。

環保局進一步說明，環境髒亂以隨地亂丟煙蒂最多，其次為孳生孑孓、亂貼廣告物、亂丟垃圾包等，呼籲民眾不要亂丟菸蒂、垃圾等，勿懸掛違規廣告，並加強積水容器清除，違者依違反廢清法規定，裁罰一千二百至六千元，以維護市容環境。

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