高雄車站地下街串聯 列入都計

高捷高雄車站動漫街人潮，讓地方對地下街充滿期待。（記者王榮祥攝）

2025/05/07 05:30

議員指未設置連通道 副市長回應將打造全國最優地下商場

〔記者王榮祥／高雄報導〕交通部持續推動高鐵延伸高雄方案，讓地方對台鐵高雄車站地下空間抱持更多期待！高市副市長林欽榮表示，未來都市計畫通盤檢討時，會將高雄車站地下街方案寫入，打造全國最優的地下商場。

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議員︰可與捷運美麗島站串聯

台鐵高雄車站雲朵天棚與地下圓形廣場去年底啟用，成為大高雄人氣景點，但在地議員認為車站未設置地下連通道，使得民眾進出車站很不方便，訴求強化連通空間、甚至應把握高鐵延伸工程時做補強。

市議員湯詠瑜昨總質詢時進一步建議，應該運用車站周邊都更計畫施作時，同步規劃連通道與地下街，尤其地下街部分可往南與高雄捷運美麗島站串聯，並具體建議寫入都市計畫裡，後續推動才有所依循。

陳其邁︰市府與鐵道局有連繫平台

市長陳其邁答詢時表示，市府與鐵道局有連繫平台，區分為系統、大都更、地下道連通等三個組別，持續對接協商相關工程，例如之前專四、專五都更招商就是協調平台討論結果，並決定設置地下連通道。

副市長林欽榮則允諾，議員對高雄車站後續開發的建議，會列入市府與鐵道局平台討論，也會寫進都市計畫裡。

林欽榮︰大目標全面地下空間連接

他進一步說明，高鐵高雄方案正在進行中，交通部與高市交通局也保持密切聯繫，討論內容包括地下街及天橋，大目標是實現從建國路以北、九如以南的全面地下空間串聯，並優先處理核心的交通問題。

他提到車站周邊開發專案分為專一至專五，均涵蓋有地下街設計及結構預留，同時確保未來各區域的連接。

交通部每三年會進行通盤檢討，會根據各項方案的進度調整計劃；高雄（車站）的地下空間被認為是全台灣最優（完整區塊），會借鑒台北經驗確保地下街相關開發的可行性。

高雄車站地下街方案未來可望寫進都市計畫裡，圖為高雄車站圓形廣場。（記者王榮祥攝）

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