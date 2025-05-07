台東得百億統籌稅款 中央補助暫緩

波浪屋是行銷原住民創意產業重要據點，但受新版財劃法影響，台東縣府接獲中央通知計畫暫緩執行。（記者黃明堂攝）

2025/05/07 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕藍白立委在立法院強推新版財政收支劃分法，台東縣府往年年平均獲得中央統籌分配稅款四十五億元，今年大幅增加至一三○億元，縣長饒慶鈴昨天在議會報告卻坦言「不要高興太早」，因為中央已經來一張張公文，將原本答應的補助項目暫緩，或要求縣府自行支應，縣府未必能實質增益，其中有很多都是攸關原住民事務。

縣長：不少停頓項目為原民事務

台東縣年度總預算規模是二五一億元，縣府自有財源僅約兩成，其餘均仰賴中央，其中往年統籌分配稅平均約四十五億元，新版財劃法增加一三○億元，幾乎是增加了三倍之多，但饒慶鈴在縣議會施政報告時表示「不要高興太早」，一三○億元還沒進縣庫，但來自中央的一張張公文，都在告知短撥或暫緩補助款。

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饒慶鈴舉例說，中央原本答應補助款，卻來文要求暫緩或要求縣府先以預算自行支應，包括大埔部落文健站周邊公共設施改善工程自行支應、文健站長者無障礙空間改善暫緩執行，大竹村廿七戶永久屋修繕工程暫緩推動、部落食尚旅遊推動計畫暫緩推動、波浪屋原民文創行銷計畫暫緩執行，這些原本都是中央核可並匡列預算的。

原住民部落大學6成課開不出來

另外，東海岸部落海洋基地是配合中央面向海洋政策的，現在須由縣府預算支應，原住民部落大學因為減少補助，有將近六成的課開不出來，低收入住院膳食補助逐年遞減，到後年就不補助了，施工中的初鹿牧場東卅七之一縣道及東四十六線改善工程，進行到一半也將暫停。

饒慶鈴說，今年二到四月，中央減撥台東統籌分配稅額累計達四．五億元，原核定八十四．四五億元的一般性補助款，目前來文暫緩撥付的金額已達廿六．四億元，對台東影響很大，因為裡頭有疏濬、道路養護、警消廳舍、低收入等，攸關民生基本需求。目前縣府因應對策是在分配稅款未到位前，只能先以向銀行借款方式調度資金。

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