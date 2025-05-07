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    邊境查驗／小磨坊進口越南黑胡椒粒 農藥超標

    來自印尼的「脆皮花生(香蔥風味)」，黃麴毒素超標百倍。（食藥署提供）

    來自印尼的「脆皮花生(香蔥風味)」，黃麴毒素超標百倍。（食藥署提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕食品藥物管理署昨公布最新邊境檢驗不合格名單，其中香料品牌「小磨坊」自越南進口一批黑胡椒原粒，被驗出燻蒸劑「磷化氫」超標，全批二萬公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這批產品檢出磷化氫殘留量為○．○二ppm，超出法定限量○．○一ppm。半年來邊境共受理越南進口黑胡椒四十一批，其中有三批不合格，違規率達七．三％，主要原因為檢出蘇丹色素或磷化氫，針對該類產品，食藥署實施「監視查驗」至明年一月十七日，期間每批進口產品都必須通過農藥殘留與蘇丹色素檢驗，合格後才可通關。

    印尼脆皮花生黃麴毒素超標百倍

    值得注意的還有一批來自印尼的「脆皮花生」黃麴毒素B1超標百倍。鄭維智說，這批由明進貿易公司進口，B1檢出高達每公斤三百一十微克、總毒素三百一十二微克，遠超法定限量的二微克、總量四微克，已全數退運或銷毀，至六月五日前將加強印尼報驗的調製花生產品，抽驗比例提高為廿至五十％。

    知名香料品牌「小磨坊」輸入的越南黑胡椒原粒，因農藥殘留超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

    知名香料品牌「小磨坊」輸入的越南黑胡椒原粒，因農藥殘留超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

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