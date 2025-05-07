2批澳洲豬腳驗出微量萊劑 合法放行

豬肉儀表板6日新增2批來自澳洲的冷凍豬腳含有微量萊劑。 （記者邱芷柔翻攝）

2025/05/07 05:30

〔記者邱芷柔、楊媛婷／台北報導〕又有進口豬腳檢出有萊克多巴胺，昨天衛福部食藥署豬肉儀表板再新增兩批來自澳洲的冷凍豬腳檢出微量萊劑，累計共三批檢出，對此食藥署署長姜至剛說明，這兩批與先前驗出的產品來自澳洲同一家製造廠，但由不同貿易商進口，檢驗均符合我國動物用藥殘留標準，合法放行，請民眾安心。

與首批驗出產品同一製造廠

姜至剛指出，這兩批產品分別為廿三．七一公噸、廿三．五四公噸，檢出值為○．○○二ppm及○．○○三ppm，均遠低於法定容許值○．○一ppm，並無違規。他強調，食藥署在食品風險管理上堅持科學分析與資訊公開，只要產品通過檢驗，就屬於可接受風險範圍，民眾可以放心食用。

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檢出值遠低於容許值

目前我國開放進口含萊劑豬肉的國家包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、韓國與菲律賓；牛肉則開放美國、加拿大、墨西哥等國進口。自二○一二年開放美牛以來，累計二四．九萬批中有二四九三批檢出微量殘留，但都符合標準為合格產品，另有六批不符標準遭退運或銷毀處分。豬肉則從二○二一年開放，管理原則一致。

進口該批豬腳的華鋐國際貿易公司昨發聲明致歉，會再自行送驗取得更多檢驗實據，在與國外供應商責任歸屬釐清前，不會先行處理該批肉品販售、分切或後續銷毀事宜，也會防止類似事件再度發生。

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