導入AI輔助防疫 學者倡納入公衛預算

立法院厚生會、財團法人厚生基金會6日舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，立委王正旭（左起）、蘇巧慧、萬美玲、陳菁徽、財團法人厚生基金會執行長陳柏同及多位行政、專家代表出席。（記者羅沛德攝）

2025/05/07 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕「韌性醫療」是後疫情時代防疫核心，專家認為，基層醫療應成為分級防疫前哨站，並導入AI（人工智慧）輔助辨識高風險族群，也呼籲建立跨部會協調的防疫常規預算機制。

台大公衛學院教授陳秀熙昨在立院公聽會表示，基層醫療不應只是轉診管道，而應成為分級防疫前哨站，透過呼吸道症候群分流門診、遠距醫療與居家照護系統，有效攔截輕症。

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陳秀熙也提到，AI技術可結合健保資料、疫苗接種紀錄、慢性病史，建構風險分層預測模型，主動辨識高風險族群如年長者、多重慢性病患、免疫低下者等，建議導入診所，提升社區防疫前瞻性，引導有限的疫苗、抗病毒藥物等資源進行個別化配置，強化健康守門機能。

陳秀熙指出，AI可支援症狀判別、輔助影像診斷，預測重症風險進行分流、轉診與社區照護安排，避免輕症壅塞急重症醫療體系，呼籲建置AI監測平台、導入AI篩檢工具等應納入公衛預算。

另外，醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀建議政府可將防疫資訊導入醫療資訊系統（HIS系統），增加醫師觸及率。台灣感染管制學會理事長王復德則建議建立污水監測，早期識別疫情變化。

疾管署長莊人祥強調，會將疫苗接種資料提供健保署整合AI應用；污水監測透過跨部會洽談合作，預計編入明年預算。

陳秀熙亦指出，呼吸道傳染病防治應建立跨部會協調的常規預算機制，涵蓋疫苗採購、基層補助、資訊系統建置與應變演練費用。

立法院厚生會副會長蘇巧慧也提到，「傳染病防治法」有很多內容可再討論，這屆會期看看有無機會修正更精進。

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