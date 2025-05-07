專家建議擴充疫苗經費 降低癌症感染死亡

許多癌症病人死於感染，專家建議擴充經費強化呼吸道傳染病疫苗接種政策，並將抗藥性細菌防治列為重要目標。（資料照）

2025/05/07 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠或流感死亡個案逾八成具潛在病史，專家昨出席立法院公聽會指出，政府「健康台灣」藍圖力拚降低癌症死亡率，但許多癌症病人死於感染，應擴充經費強化呼吸道傳染病疫苗接種政策，並將抗藥性細菌防治列為重要目標。

疾管署長莊人祥強調，健康台灣推動委員會已獨立增設國家疫苗產業政策推動工作小組，預計本月召開首次會議，疫苗產業與接種情形都會討論。

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台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，新冠、流感、肺炎鏈球菌感染，都有疫苗可預防併發症降低住院機率，但政府去年開打新冠JN.1疫苗，高風險族群接種率卻不到二成，且疫苗基金有限，無法採購加強型流感疫苗，成為防疫困境。

張峰義指出，萬一感染不幸發生重症，即使留下一條命，往往也會提早老化、失去生活自理能力，必須依賴他人照顧，加重家人負擔，因此提高疫苗接種率很關鍵，建議健保署訂出醫療品質誘因，增進醫療機構協助民眾施打，不然預防做不好，後面治療成本更大，亦增加健保負擔。

醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀坦言，目前政策誘因不足，像是疫苗補助接種處置費每人次僅一百元，且醫師要提冰桶到衛生所排隊領疫苗，建議官方啟動冷鏈物流配合。

台灣感染管制學會理事長王復德直指政府力拚減少癌症死亡率過程中，忽略許多癌症死亡由感染造成，建議透過疫苗預防呼吸道傳染病應編列更多經費支持，同時將抗藥性細菌防治納入健康台灣目標。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所長陳宜君表示，呼吸道傳染病的衝擊往往被低估，呼籲各界正視，並提出疾管署與健保署應一起協商優化制度，進行前瞻性投資，降低對人民健康的影響。

莊人祥表示，疫苗基金有菸捐與公務預算等兩大來源，今年疫苗接種經費超過八十億元，擴充接種處置費正在向行政院爭取經費，冷鏈則曾評估費用高到無法承受而未編，會再討論；採購加強型流感疫苗亦在研議中。

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