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    新冠疫情最快本月進入高峰 專家呼籲強化診所防堵量能／衛福部允諾研議落實分級防疫、提升篩檢、穩定健保點值方案

    疾管署預估新冠疫情最快本月進入高峰，立法院厚生會昨舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，專家呼籲防疫應強化基層診所第一線攔截輕症病人的角色。（記者羅沛德攝）

    疾管署預估新冠疫情最快本月進入高峰，立法院厚生會昨舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，專家呼籲防疫應強化基層診所第一線攔截輕症病人的角色。（記者羅沛德攝）

    2025/05/07 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕今年春節前後一波呼吸道傳染病疫情造成急診壅塞潮，疾管署預估新冠疫情最快本月進入高峰，專家呼籲防疫應強化基層診所第一線攔截輕症病人的角色，在立委要求下，衛福部允諾一個月內邀請基層醫療代表研議落實分級防疫、提升篩檢與穩定健保點值的可行性方案。

    立法院厚生會昨舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，疾管署長莊人祥表示，二○二三年五月新冠防疫降階以來，截至今年四月廿一日累計併發症三．九萬例，且與流感一樣，連續兩年夏季疫情上升。

    新冠、流感重症均以長者、具潛在病史者為主。台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴指出，長者習慣到鄰近診所就醫，因此診所是判定新冠、流感或其他疾病的第一道防線，多數病人不想一直被戳鼻子，建議政府補助提供多合一快篩，以利及時篩出及用藥，避免演變成重症。

    台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，癌友感染呼吸道傳染病易併發重症，且若太多重症恐影響醫院病房量能，造成治癌中斷，因此呼籲建立篩檢SOP，強化分級防疫、及時攔截輕症，降低醫院負載。

    立委王正旭也認為，經診所篩檢、加速通報與診斷可減少重症，否則演變重症恐增急診負擔，病房照顧量能也困難；台灣感染管制學會理事長王復德則發現，在醫院接觸的患者多未經篩檢，建議政府編列經費強化診所快篩量能。

    醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀提出診所困境，以新冠快篩為例，公費提供數量已用罄，市售一劑一一○元，而健保給付執行費一五○點打八折實際收入一二○元，加上人員、耗損成本「會倒賠」。此外，擴充基層量能不只篩檢工具到位，也要完備健保必要藥品簡易庫存與開藥模式。

    台灣急診醫學會感染防治委員會主委賴昭智則建議提供醫院使用PCR檢測明確指引，以免擔心被健保核刪而未能及時使用診斷。

    立法院厚生會會長萬美玲呼籲，建立分級防疫制度及編列常規防疫公務預算，透過制度化篩檢落實基層防疫。

    莊人祥強調，持續透過常規預算執行防疫整備工作，而診所執行快篩給付不足，健保署副署長陳亮妤表示，可再依程序提專家會議、共擬會議討論，「抱持開放的心情」。

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