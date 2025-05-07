自由日日Shoot》受害童陳述案情15次 民團批性侵案協助網絡不友善

針對新北市圍棋狼師對12名兒童加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案，民間團體認為全案從報案到司法，讓被害人做了15次案情陳述，顯示性侵害案件協助網絡處處不友善，亟待改善。 （記者羅沛德攝）

2025/05/07 05:30

〔記者李文馨、林惠琴／台北報導〕新北市李姓圍棋老師對十二名孩童強制猥褻、強迫錄製性剝削影像，地方法院一審判決有期徒刑廿二年。民間團體與被害兒童家長認為該案在性侵害案件協助網絡中處處不友善，導致被害人做了十五次案情陳述，也未透過擴大稽查找到更多受害者，昨赴監察院遞交陳訴書。

未擴大找出圍棋狼師受害者

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金會等民團共同召開記者會指出，該案從報案到醫院程序混亂、未落實「減少陳述」原則；家防中心、學校輔導及社工專業度不足；偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同；犯保資源無法到位；民事執行處和犯保都做不好個人資料保護，這些看似綿密的性侵害協助網絡，從頭到尾、每一個環節都不友善。

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家長：一路遭遇冷漠、失職

出席記者會的被害兒童家長表示，他是兩位受害兒童的父親，進入司法程序卻一路遭遇冷漠與失職，如警方程序不清、醫院驗傷刁難、社工無同理及專業、學校輔導吃案、法院洩露個資，甚至檢察官剝奪律師陪同出席偵查庭、對監視器未錄到但加害人已承認的犯罪事實不願起訴。全案從報案到司法，受害兒童總共做了十五次案情陳述。

立委籲設兒少保護專責單位

民進黨立委范雲則提出兩大解方，首先創設兒少發展及保護的專責單位，以「專責人力」和「調查專業人員」處理兒少事務，並建立「兒童工作證」制度，也就是兒童保護界的「良民證」，杜絕不適任人員接觸兒少，行政院日前已承諾評估納入兒少權法修法。

民進黨立委陳培瑜指出，本案未見三級輔導機制完善啟動，孩子遭學校拒絕輔導，可見學校輔導老師知能、量能都需要協助。此外，不只新北市、全台家庭暴力暨性侵害防治中心的工作量都逐年提升，面對兒少犯罪型態越來越多元的現況，都需要家防中心的支持，但社工工作超量、超時，應增加人員配置。

衛福部：跨部會持續精進

衛福部表示，性侵害防治網絡合作如同大隊接力，每一棒除克盡法定職責外，倘若願意多做一點，即可減少被害人無助等待，對於整體過程中有關專業服務知能仍有待強化，將偕同跨部會持續精進。

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