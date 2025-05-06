屏南快綜規 枋寮至楓港溪優先啟動

立委徐富癸召集交通委員會，昨至南屏東進行交通建設考察。（記者陳彥廷攝）

2025/05/06 05:30

採分段環評、分段施工、分段通車 先改善「瓶頸中的瓶頸」

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕屏南快速道路目前已進入「綜合規劃」階段，這條對整個南屏東人來說等同「生命道路」的建設備受期待，民進黨立委徐富癸昨天偕交通委員會考察，他要求施工的公路局除應分段施工的「分段環評」外，以貫通「瓶頸中的瓶頸」為最優先要務。

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徐富癸協調交通部、屏縣府 達共識

立法院交通委員會成員昨天赴屏東考察重要交通建設，交通部長陳世凱親自到場，強調中央推動屏南建設不餘遺力。其中最受矚的屏南快速公路，能作為緊急醫療還負擔每年數百萬人車潮的交通，更是當地農特產運銷幹道。

總長65公里 6月展開一階環評

公路局長陳文瑞簡報時指出，屏南快總長逾六十五公里，建設經費達一七四四億元，可行性研究去年四月獲核定後現已進入綜合規劃階段，預計今年六月就可啟動第一階段環評，並在明年初提出環說書報審。

屏南快預計分為A、B、C三段，從現有台八八號快速公路竹田端延伸至台一線枋寮路段為A段；B段則自枋寮交流道至台一線楓港溪南側；C段自獅子交流道南側至保力溪以北，設有海口及車城兩交流道。

徐富癸與陳世凱、屏東縣政府三方達成共識採取「分段環評、分段施工、分段通車」模式，並由公路局優先啟動枋寮至楓港溪最壅塞路段，切實改善「瓶頸中的瓶頸」、提升效率，而整個工程後續設計與用地取得將耗時約一．五至兩年。

屏南觀光鐵路規劃 月底提期末報告

此外，屏南觀光鐵路部分自南迴線內獅站起通往恆春，預定新設八座車站，全長約四十公里，兼具觀光與區域運輸功能，本月底可望提出期末報告，完成後將儘速報送行政院審議。

此外，屏東縣政府昨天舉行高鐵屏東特區二號道路拓寬工程第二次公聽會，地方民眾建議台鐵公司將鐵路高架化，一併解決地方排水及道路拓寬等問題，縣府表示，目前台鐵及高鐵相關計畫路線規劃還沒有定案，將會把地方意見送交台鐵公司參考。

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