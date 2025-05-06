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    首頁　>　生活

    高雄機場小黃空車鬆綁 仍禁載客

    2025/05/06 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場東側立體停車場明天動工，宣告新航廈工程全面展開，交通動線即日起做出調整，高雄國際航空站指出，「空計程車禁止進入」標誌已全數拆除，空車進入機場不會受罰，但仍然不准載客。

    民航局主任秘書楊國峯昨天到高雄機場視察，他表示，高雄國際機場新航廈計畫是民航局近年最大的計畫，也是政府強化高雄在南台灣門戶地位的重要投資，東側立體停車場則是新航廈計畫的指標性工程，動工意味整個計畫全面展開。

    高雄航空站已拆除「空計程車禁止進入」標誌，楊國峯說明，國內有排班計程車服務的機場，目前禁止非排班計程車載客，各機場過去直接禁止空計程車進入，導致通過的車輛也會受罰，因此，各地均陸續拆除此類標誌，計程車空車通過航站不會受罰。

    計程車載客爭議曾引起台南、高雄、屏東計程車業聯合抗議，對此，楊國峯說，民航局將針對一般計程車與多元計程車能否進入機場載客，與各方研商可行方案，目前仍依現行規定辦理。黃姓Uber司機呼籲，希望機場可以網路叫車載客，方便國際觀光客。

    高雄航空站表示，新航廈已進入實質施工階段，計程車臨時排班區及機車臨時停車區位置已做調整，車輛進入機場時依照指引減速。

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