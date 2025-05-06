強化公共運輸 高市公車亭突破千座

2025/05/06 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市氣溫越來越炎熱，交通局加速公車候車亭汰換工程，截至昨日止，共完成七十五座新建及汰換候車亭，全市公車候車亭總數已達一○五○座，預計年底前再完成四十五座候車亭。

交通局表示，中央去年至今共補助三千萬元經費，完成七十五座候車亭的新建及汰換工程，今年度將持續向中央爭取補助，預計年底前再完成四十五座候車亭的設置，同時增設公車動態LED跑馬燈，掌握乘車資訊更為便利。

請繼續往下閱讀...

交通局指出，隨著民眾使用公共運輸需求提高，今年初完成輕軌及台鐵沿線重要轉乘節點新設，或擴大建置原有候車亭，包括「台鐵新左營站」、「台鐵科工館」、「捷運凱旋站」、「捷運三多商圈站」、「捷運凹子底站」等轉運熱點，使乘客轉乘更便利，打造無縫的公共運輸網絡。搭公車通學的高姓學生說，多數候車亭的遮陽功能不佳、座位太少，和台北市的候車亭差距仍大。

此外，市府近來在旗津地區舉辦大型活動，吸引大量遊客前來觀光，為提升整體交通便利性，今年也盤點旗津二路、旗津三路沿線「旗津國中站」、「海岸公園站」、「鳳天宮站」等公車站點新建及汰換八處老舊候車亭，方便外地遊客透過公車前往旗津旅遊，也提升旗津居民日常搭乘公車方便性及舒適度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法