內門「大里撓傳奇」 乾隆賜姓罕姓多

內門木柵地區新港社群領導頭目大里撓墓碑傳奇，至今仍令地方人士津津樂道。（記者蘇福男攝）

2025/05/06 05:30

記者蘇福男／專題報導

高雄內門區族群多元，當地有不少罕見姓氏，包括力、机、毒、東、買等姓，相傳與平埔族西拉雅族新港社頭目大里撓當年協助清廷平亂有關，而大里撓死後墓碑一度遭盜賣，最終又回到內門原墓地，也成為地方傳奇。

西拉雅族頭目 助平「黃教之亂」

內門、旗山一帶古名《羅漢門》，清代區分為《羅漢內門》和《羅漢外門》，羅漢內門即指位居二仁溪上游的內門地區，羅漢外門即為旗山地區。

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根據學者研究調查，羅漢門地名係由原住民語直接口譯，學界傾向該地早期住民為魯凱族或拉阿魯哇族。清康熙四十年代（一七○○年代）漢人在平埔族之後入墾羅漢門，一度以中埔、觀音亭為重心。

位處峻嶺深谷的羅漢門，曾發生朱一貴、林爽文事件，被清廷視為最易窩藏反動份子之處，乾隆卅三年（一七六八年）南台灣又發生「黃教之亂」，清廷派水師提督吳必達來台處理。

大里撓帶族人 遷居三平里

當時西拉雅新港社頭目大里撓、大里觀、机振芳等人，率眾協助官兵進入山區剿捕反抗份子，途經羅漢門烏山腳三重埔一帶（今內門三平里），台灣府知府鄒應元要求聚集「番丁」在該處開闢、設柵防禦，新港社人因此進入內門北部開墾。

衍生力、机、毒、買等特殊姓

大里撓剿匪有功，乾隆皇帝賜姓「戴」，另賜地封為六品官，大里撓因此帶著族人遷居內門三平里，分成卅三區定居，衍生出橫山宋江陣，其他族人也要求賜姓，因此衍生出力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東與買等特殊姓氏。

大里撓後來成為內門木柵地區新港社群領袖，於嘉慶三年（一七九八年）辭世，葬在內門三平里。

「羅漢門文史工作室」負責人陳聰賢表示，大里撓墓地卅幾年前改建，後代子孫撿骨後，有二百多年歷史的墓碑一度被盜賣，送去花蓮打算磨平，但切割機器離奇不斷故障，最後又送回內門重新建墓，墓碑傳奇至今仍令地方津津樂道。

位處峻嶺深谷、崎嶇惡地的羅漢門，清朝曾先後發生朱一貴、林爽文事件。（記者蘇福男攝）

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