為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內門「大里撓傳奇」 乾隆賜姓罕姓多

    內門木柵地區新港社群領導頭目大里撓墓碑傳奇，至今仍令地方人士津津樂道。（記者蘇福男攝）

    內門木柵地區新港社群領導頭目大里撓墓碑傳奇，至今仍令地方人士津津樂道。（記者蘇福男攝）

    2025/05/06 05:30

    記者蘇福男／專題報導

    高雄內門區族群多元，當地有不少罕見姓氏，包括力、机、毒、東、買等姓，相傳與平埔族西拉雅族新港社頭目大里撓當年協助清廷平亂有關，而大里撓死後墓碑一度遭盜賣，最終又回到內門原墓地，也成為地方傳奇。

    西拉雅族頭目 助平「黃教之亂」

    內門、旗山一帶古名《羅漢門》，清代區分為《羅漢內門》和《羅漢外門》，羅漢內門即指位居二仁溪上游的內門地區，羅漢外門即為旗山地區。

    根據學者研究調查，羅漢門地名係由原住民語直接口譯，學界傾向該地早期住民為魯凱族或拉阿魯哇族。清康熙四十年代（一七○○年代）漢人在平埔族之後入墾羅漢門，一度以中埔、觀音亭為重心。

    位處峻嶺深谷的羅漢門，曾發生朱一貴、林爽文事件，被清廷視為最易窩藏反動份子之處，乾隆卅三年（一七六八年）南台灣又發生「黃教之亂」，清廷派水師提督吳必達來台處理。

    大里撓帶族人 遷居三平里

    當時西拉雅新港社頭目大里撓、大里觀、机振芳等人，率眾協助官兵進入山區剿捕反抗份子，途經羅漢門烏山腳三重埔一帶（今內門三平里），台灣府知府鄒應元要求聚集「番丁」在該處開闢、設柵防禦，新港社人因此進入內門北部開墾。

    衍生力、机、毒、買等特殊姓

    大里撓剿匪有功，乾隆皇帝賜姓「戴」，另賜地封為六品官，大里撓因此帶著族人遷居內門三平里，分成卅三區定居，衍生出橫山宋江陣，其他族人也要求賜姓，因此衍生出力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東與買等特殊姓氏。

    大里撓後來成為內門木柵地區新港社群領袖，於嘉慶三年（一七九八年）辭世，葬在內門三平里。

    「羅漢門文史工作室」負責人陳聰賢表示，大里撓墓地卅幾年前改建，後代子孫撿骨後，有二百多年歷史的墓碑一度被盜賣，送去花蓮打算磨平，但切割機器離奇不斷故障，最後又送回內門重新建墓，墓碑傳奇至今仍令地方津津樂道。

    位處峻嶺深谷、崎嶇惡地的羅漢門，清朝曾先後發生朱一貴、林爽文事件。（記者蘇福男攝）

    位處峻嶺深谷、崎嶇惡地的羅漢門，清朝曾先後發生朱一貴、林爽文事件。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播