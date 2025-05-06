高雄蓮池潭改造 「天空之城」樹景剩1週

位於蓮池潭龍虎塔旁的舊蓮池潭旅客服務中心，廠商規劃打造為高雄熊主題館。（記者葛祐豪攝）

2025/05/06 05:30

12日起拓寬環潭步道木棧道 盤根錯節的榕樹根將以隔板蓋住

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄知名景點蓮池潭風景區持續整建，為完成環潭步道最後一哩路，本月十二日起木棧道開始拓寬，爆紅的「天空之城」奇特樹景將走入歷史。

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龍虎塔整修 增加夜間燈光秀

蓮池潭知名地標景點龍虎塔，經整修後已於今年四月中旬開放，觀光局彙整左營舊城歷史、美食與遊程，設置多國語言故事導覽牆，強化國際觀光服務；龍虎塔所屬的慈濟宮並加入夜間燈光秀，開放後吸引許多遊客打卡。

蓮池潭春秋閣北側的一株老榕樹，今年初被日本網友發現樹根生長盤據在河岸牆面，拍照上傳網路後，網友覺得很像動畫「天空之城」拉普達，瞬間爆紅。

採保護樹木根系工法 9月完工

不過，為打通春秋閣烏龜池造成的步道斷點，完成環潭步道最後一哩路，觀光局將於五月十二日起拓寬木棧道，老榕樹將保留；但針對樹根生長的河岸牆面，邀請學者、里長、廟方勘查後，決定採保護樹木根系的「填土培厚」工法，以隔板將河岸牆面蓋住，盤根錯節的榕樹樹根場景即將消失，整建工程預計九月完工。

舊蓮池潭旅客中心 暑假營運

此外，位於蓮池潭龍虎塔旁的舊蓮池潭旅客服務中心，已於去年底簽約，預計今年暑假營運。廠商規劃打造為高雄熊主題館，開發文創小物、生活用品等相關商品，並評估加入輕食飲品，吸引親子族群。

法國生活節 23日駁二登場

此外，法國生活節將於五月廿三日在高雄駁二登場，為期三天的盛會將擴大集結一百家台法品牌，期待更多人感受台法文化的魅力。今年新增四大亮點包括由駁二駐村法國藝術家Christopher Boyd的藝術工作坊、沉浸式海洋VR電影、法式咖啡競走，文藻大學推出法語卡拉OK。

蓮池潭木棧道將進行拓寬工程，「天空之城」奇特樹景將走入歷史。（記者葛祐豪攝）

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