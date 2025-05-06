玉里西瓜月中上市 減產價漲2成

花蓮大西瓜產季每年五月開跑，由玉里產區率先開園，預計十五日上市。（花蓮縣農業處提供）

2025/05/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮大西瓜產季每年五月開跑，由南區的玉里產區率先開園，預計十五日上市，接著一路往北到壽豐產區；農會指出，今年西瓜受低溫影響，整體生長較慢，加上台灣中、南部西瓜產量短缺，帶動花蓮西瓜行情，價格將較往年略增一至二成。

南區產期先開跑 北區壽豐壓軸

花蓮大西瓜品種主要為「華寶西瓜」，全年種植面積達一六一九公頃，第一期產季往年約於五月中、下旬開跑，產期約一個月，且因西瓜熟成需達累積溫度千度，縣內盛產的大西瓜會從較炎熱的南區玉里鎮開始，接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。

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農會︰低溫成長慢 西部也缺貨

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，玉里種植西瓜面積約二百五十甲，每甲地平均可產出二千顆西瓜，今年雖受低溫影響，瓜果生長速度較慢，但品質及狀況跟往年一樣好，產量也沒有受到衝擊，每顆平均落在廿七至廿八斤左右，也有少量達卅斤。

蔡宗翰說，由於中南部西瓜同樣受寒害而產量短缺，今年花蓮西瓜價格會較往年上漲一至二成，上週行口價格約每台斤廿二至廿三元，臨時拍賣達廿五至廿六元。

鳳林部分瓜田 有輪點病毒災害

鳳榮農會總幹事黃榮和指出，鳳林西瓜種植面積約四百公頃，但受到天氣與輪點病毒害影響，產量會較往年減少約三分之一，農會將與農改場、農糧署等單位至瓜田勘災，價格預計下週才會出爐。

縣府農業處長陳淑雯說，今年花蓮西瓜全縣一期產量預估約二萬多公噸，其中鳳林部分瓜田因混種其他瓜果類，種苗或種植區域消毒不完全，出現輪點病毒危害，可能導致西瓜植株發育不良、果實畸形、植株矮化及生長停止，影響品質與產量，農業處持續觀察疫情狀況。

陳淑雯建議農友，種植時應選擇無病毒，或有商譽的種苗商種子或瓜苗，減少帶病毒風險，巡田時若發現有病株應及早拔除，整蔓、摘心或疏果使用的刀具及手套，可用酒精或二氧化氯消毒後再作業。

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