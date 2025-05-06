冬山大進國小校長遴選爆爭議 延期審議

2025/05/06 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉大進國小新任校長遴選，被人質疑有議員關說及家長施壓，遴選委員會決議延後擇期審議，引發軒然大波。縣府教育處昨天回應，將釐清新任家長代表資格再擇期審議，一切依法行政，否認有外界施壓。

位處偏鄉的冬山鄉大進國小，二○一六年轉型公辦公營實驗教育學校，以生活探索作為實驗教育主軸，設籍宜蘭縣的學子均可跨學區就讀，目前全校七十四名學生，非大進學區占四分之三。

請繼續往下閱讀...

大進國小校長諶志銘下學年將轉任其他學校，遺缺必須遴選，有二名候用校長登記，本月三日在縣府舉辦遴選；不料，遴選前一天，家長團體成員上網PO文，直指有人動用關係，找議員關說，甚至動員家長施壓教育處，並質疑「學校會長遴選委員資格被換掉，明天遴選今天換委員恰當嗎？」

縣府教育處三日辦理二校新任校長遴選，縣立南澳高中校長由瑪紹．彼藺雀屏中選；大進國小則延後擇期審議。教育處代理處長陳金奇解釋，大進屬於實驗教育學校，校長遴選委員會有十三名成員，其中學校家長有一名代表，這名代表選前臨時更換，遴選當天有人提出疑義，委員會決議釐清新任代表資格後擇期審議。

至於大進校長遴選何時再次審議？陳金奇說，目前還沒確定，教育處會秉持公平、公正、公開原則，儘速遴選出新人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法