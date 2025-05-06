宜縣生育津貼 明年調高到2萬以上

宜蘭縣生育津貼明年有望調高到兩萬元以上。（資料照）

2025/05/06 05:30

低於外縣市 議員促提高鼓勵生育 社會處︰產檢補助至少調到3千元

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣生育津貼今年為每胎一萬八千元，另有二千元產檢補助，明年有望調高；縣議員謝家倫、邱素梅都認為，與外縣市相比宜蘭偏低，希望能調高。宜縣府社會處長林蒼蔡承諾，因應物價調整，明年生育補助會調高到兩萬元以上，產檢補助至少調到三千元。

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今年1.8萬 鄰近縣市中最低

宜縣生育津貼於二○一○年開辦，當年為每胎補助一萬元；二○一四年，增加一千元的產檢交通費補助。二○二二年調高為一萬二千元，產檢費增至二千元；二○二四年調高至一萬五千元，今年調高到一萬八千元；縣府表示，若連產檢補助併算，宜縣每胎補助是兩萬元。

邱素梅昨在議會質詢說，少子化是因為年輕人不婚不生，政府對這區塊應給予更多補助，有一些好的誘因讓年輕人願結婚生育，今年生育津貼是一萬八千元，明年可否直接補助到兩萬元，當然產檢不能算進去，宜縣雖然財政較拮据，但鼓勵生育還是要做。

第二胎以上 議員要求加碼

謝家倫也表示，宜縣生育津貼太低了，經他調查，基隆、花蓮每胎兩萬元，台北、台東四萬元，新北三萬元，宜蘭只有一萬八千元，就算不與雙北比，相較基隆、花蓮、台東，宜蘭補助最少，有必要調整，他希望至少能調高到二萬五千元，而且第二胎、第三胎以上都應加碼，才能鼓勵生育。

林蒼蔡說，宜縣生育津貼逐年增加，雖然比例不是很高，但已調到一萬八千元，產檢交補費兩千元，去年新生兒有二四四三人，隨著物價上漲，他也覺得有必要再調整，今年六、七月就要編列明年預算，生育津貼這項會超過兩萬元，至於產檢交通補助費兩千元也太少，至少調到三千元，希望明年上路。

第二胎以上是否加碼補助？林蒼蔡表示，這要看財政收支劃分法最後執行情形，看有沒有經費撥下來再作研議，以不排擠到其他建設預算為原則，除了生育津貼，其他育兒配套與補助也要同步做到，要鼓勵生育需要很大誘因。

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