梅山竹坑溪步道 龍宮瀑布可穿越

梅山竹坑溪步道的龍宮瀑布負離子多，排名全國前十，嘉縣府拍穿越瀑布短片行銷。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/06 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉瑞峰村竹坑溪步道，去年七月受到凱米颱風重創封閉，經過搶修，目前局部開放，其中，龍宮瀑布被外媒評選為台灣必去的七大瀑布之一，縣府文化觀光局製作「梅山絕世風景一次看」短片行銷，片中穿越瀑布場景由該局企畫科長沈雅茹親自上陣，唯美畫面在社群平台爆紅，迄昨天已累積六四二萬次。也讓龍宮瀑布再度聲名大噪。

阿里山國家風景區管理處副處長伍哲宏說，竹坑溪步道目前開放八至十二號橋路段，遊客可從一六二甲縣道卅公里處西入口（十二號橋）進入，直至八號橋位置的龍宮瀑布折返，一至七號橋因部分路基流失，預估修復經費逾兩千萬元，正辦理工程設計。

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這支影片高聲量，也讓局部開放的竹坑溪步道受遊客關注。竹坑溪步道約三．三公里長，可欣賞不同景致，包括壯麗的斷層沉積岩、垂直落下山谷的大小瀑布等，其中龍宮瀑布、雷音瀑布排名全國負離子最多的瀑布前十名，龍宮瀑布更被美國史密斯國家歷史博物館出版的雜誌評選為台灣必去的七大瀑布之一。

梅山竹坑溪步道凱米颱風重創封閉，經搶修已局部開放。（記者蔡宗勳攝）

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