嘉市228紀念館 常設展內容貧乏

嘉市二二八紀念館常設展幾本舊書。（顏翎熹提供）

2025/05/06 05:30

僅有海報、幾本舊書 平時未策劃新展覽 遊客批蚊子館 建設處：將改善

〔記者王善嬿／嘉義報導〕位於嘉義市二二八公園中的二二八紀念館，為全國首座二二八紀念館，遭遊客在網路評論常設展內容貧乏、展覽圖卡有錯字等，是座「蚊子博物館」，批評市府不用心。市府建設處長田長沛昨回應說，每年二二八紀念日都會在此舉辦展覽，至於展廳空間使用效益、展覽內容等，會檢討改善。

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開閉館時間、場館介紹 搜尋不到

市議員顏翎熹昨質詢，全國對二二八歷史愈來愈重視，嘉市是發生地之一，還是全國設置首座二二八紀念館，然而開閉館時間、場館介紹等資料，網路卻搜尋不到。

顏翎熹說，二二八紀念館常設展僅有海報、幾本舊書等文物，沒有解說牌，無法凸顯展品重要性，平時也沒策劃新展覽或活動，不利二二八歷史推展，令人不禁聯想是因目前嘉市執政首長、建設處長皆為國民黨籍，才不被重視，市府應重新檢討，建構長期策展規劃，並建立導覽申請制度。

田長沛表示，每年二二八紀念日，民政處與嘉市二二八紀念文教基金會都舉辦紀念活動及策展，展期約一個月，其餘時間提供各機關單位與民間借用，會多鼓勵各機關單位利用；他強調，市府施政不分顏色，將針對顏議員建議檢討改進。

文化公園遊具破損 編列經費翻新

此外，嘉市公園密度居全國之冠，市議員郭定緯、黃思婷、傅大偉、黃露慧等人昨質詢公園遊具老舊破損、維修時間長，以及設施設計不良、缺乏遮蔭等缺失，要求建設處儘速改善。

郭定緯說，家長反映文化公園遊具破損，有安全疑慮，長榮公園遊具橫桿設計不良，致幼童額頭受傷；嘉市公園全國密度最高，數量與品質卻存有落差，去年全市卅八座公園的清潔與修繕預算共五六四八萬元，平均每座一四八萬元，建議重新檢討資源配置及系統性維護，縮短設施維修時間。

田長沛表示，文化公園遊具編列一○○四萬餘元翻新，已完成細部設計；今年並將先施作北香湖公園極限運動場遮蔭設施、新設觀眾台，以及中正公園、二二八國家紀念公園遮蔭設施。

嘉市二二八紀念館平時空蕩蕩無其他展覽。（顏翎熹提供）

嘉市二二八紀念館挨批蚊子館。（記者王善嬿攝）

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