雲林創意影片徵選 助18家身心障庇護工場

雲林縣舉辦「雲好物推廣影片競賽」，為縣內身心障礙團體庇護工場、小作手產品行銷。（記者黃淑莉攝）

2025/05/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣有十八個身心障礙團體成立庇護工場或小作所，讓身心障礙朋友習得一技之長學習自立，透過巧思與努力，把雲林優質農特產品製成精美產品，縣府今年舉辦「雲好物推廣影片競賽」，期盼以影像紀錄方式，協助促銷各團體的產品。

提升產品能見度 強化市場買氣

「給他們釣竿也要教他們如何釣魚。」雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場，最早讓學員透過包裝金紙、食品等代工，靠自己能力自立，成效不錯，進一步創立自有品牌，推出希望紅茶、希望特調濾泡咖啡等，去年又成立洗車小作坊。

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縣府社會處長林文志表示，縣府致力提升身心障礙者福祉與自立能力，至今已輔導成立十八個團體成立庇護工廠或小作所，也運用公益彩券盈餘分配款辦理多項專業課程與活動，協助各團體打造屬於自己的品牌與特色產品。

影片紀錄團體努力 感人故事

林文志指出，為協助推廣促銷各團體的產品，縣府在節慶前會舉辦促銷推廣，鼓勵各機關及公司優先採購，為進一步提升身障團體產品的能見度與市場動能，舉辦「雲好物推廣影片競賽」，鼓勵全民透過影像紀錄的方式，說出這些團體的努力與感動的故事，同時也透過創意影片提升產品識別度與社會曝光度，轉化為實質銷售成績，提升買氣。

社會處表示，「雲好物推廣影片競賽」即日起至七月十五日報名收件，評選標準包括主題及優先採購產品相符程度、題材及敘事完整度、攝影技巧與後製運用以及作品合適推廣度。第一名獎金三萬元、第二名一萬五○○○元、第三名八○○○元。

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