文化資產 八卦山牌樓「撞」況多 列冊追蹤不得拆

去年才完成修繕的八卦山牌樓，早在修繕前地方就興起拆除聲浪，今年以來，騎士撞柱事件頻傳，牌樓的安全問題再度掀起話題。（記者張聰秋攝）

2025/05/06 05:30

騎士轉彎不慎撞柱 引發安全疑慮 彰縣文化局強調只能維持現況

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山下矗立一甲子的八卦山牌樓承載彰化縣民共同的記憶，但因兩側立柱剛好設在汽機車道之間，擠壓通行空間，成為不少駕駛心中的交通陷阱。日前又有騎士轉彎時不慎撞上水泥柱，再次引發安全疑慮，拆除的聲浪再現，不過，文化局強調，該牌樓已列冊追蹤，依法不得拆除，只能維持現況。

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路口去年發生35件車禍 釀1死42傷

彰化警分局則提醒，牌樓位處的路口（彰化市中山路二段、孔門路及東民街口）去年共發生三十五件車禍造成一死四十二傷，多年蟬聯全縣十大肇事路口之首，相關單位陸續都有進行標誌標線改善，但事故仍頻傳，用路人行經該路段時務必減速並保持注意力，切勿邊騎車邊滑手機、東張西望，以免發生事故。

矗立一甲子 剛斥資逾4千萬修繕完成

一九六四年四月完工的八卦山牌樓，當年由黑松公司興建捐贈，歷經風吹日曬，加上車輛不時撞擊，導致油漆剝落、水泥破損，縣府請專家鑑定結構後，確定安全無虞，去年由黑松公司與文化局共同出資四三五萬元完成修繕，恢復漂亮的外貌。

其實在修繕前，地方早有要求拆除的聲音，但未被採納。今年起，位於牌樓前的該處路口，取消機車強制兩段式左轉，改為彈性通行，騎士可選擇兩段式左轉，或直接從內側車道轉彎，結果導致部分騎士轉彎未減速或注意力不集中，發生多起撞柱事件。不過騎士多未報案，警方也未接獲縣府提出毀損或求償。

文化局長張雀芬指出，八卦山牌樓由縣府工務處於二○一九年報請依《文資法》第十五條進行文化資產價值評估，經現勘與會議認定具文資價值，因此列冊追蹤中。雖未被指定為古蹟或歷史建築，依法仍不得拆除，且不適用《文資法》第一○三條有關毀損罰則，因此文化局不會對撞柱者提告。她也呼籲用路人經過該路口時務必遵守交通規則、放慢速度，確保自身安全。

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