中央補助短撥46億 投縣勉強可調度

2025/05/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院今年度補助南投縣的款項，一般性補助減少三十九億餘元，統籌分配款也減六億多元，合計短撥四十六億餘元，南投縣府財政處昨日在縣務會議提出報告，縣長許淑華表示，今年度財政調度可勉強支應，明年度若再短撥恐怕就要舉債。

南投縣府財政處長李良珠昨日在縣務會議報告指出，針對財政收支劃分法（簡稱財劃法）修正案在三月廿四日公布後，中央補助給地方的經費，一般性經費原核定一二九億餘元，統籌分配稅款核定九十億，合計有二一九億元，而到上月底中央在一般性補助減撥三十九億多元，而統籌分配稅款則有六億多元，中央短撥經費高達四十六億多元。

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目前盤點南投縣稅收和歲入歲出餘絀，以及原擬今年底還債三十億元，該款項暫先不還作，今年度的財政勉強可調度過關。

南投縣長許淑華表示，南投縣府這兩年嚴守財政紀律，原本還有三十億元債務要在今年底或明年底還清，而縣府今年度還有一項競爭型（即計畫型）補助等待中央撥補，若該項補助中央再短撥，可能今年就會捉襟見肘，而明年度持續減撥的話，明年度根本就沒辦法調度過關。希望中央撥補款項，能不要影響地方的民生預算。

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