水里溪混濁 台電：與排砂清淤無關

日月潭水力發電排砂清淤，放流的濁水會流經水里溪，民眾質疑一向清澈的水里溪，近日因排砂作業而變濁。（民眾提供）

2025/05/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今年首度啟動水力發電排砂，要清除潭區淤泥，惟台電執行排砂作業，卻遭質疑排放的泥水，造成水里鄉清澈水里溪變濁，台電為此澄清，水里溪混濁，係因台水公司進行取水工程，因開挖溪底擾動砂石所致，與排砂清淤無關。

指台水取水 挖溪底擾動砂石所致

水里鄉民表示，水里溪流經水里鄉市區，水源來自上游的日月潭發電放流水，水質清澈，是當地重要景觀溪流，但近來卻發現水里溪變得混濁，與以往的清澈景象有如天壤之別，由於台電今年才開始為日月潭排砂清淤，質疑水里溪就是因此才變濁。

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台電表示，台水公司日前在水里溪上游進行取水工程，台電為配合工程進行，還暫停放水，以營造低水位施工環境，由於台水工程必須開挖溪底施工，才會擾動到砂石，造成溪水變濁，目前開挖作業結束，水里溪已恢復清澈。

日月潭水力發電 濁水會排入下游

台電也說，日月潭水力發電排砂清淤，是抽起潭區淤泥混合潭水，以濁水進行水力發電，達到發電兼排砂目的，濁水則會順著水里溪排入下游濁水溪。

現階段為避免排砂作業影響到台水施工，排砂都在晚間七點至十點進行，歷時僅三小時，且排砂完畢後，還會以乾淨的潭水發電放流二小時，藉此沖刷掉可能殘留在溪床的淤砂，確保白天的水里溪仍維持清澈，維護當地景觀。

台電強調，今年至四月已清淤一萬立方公尺，待台水取水工程於十月完工後，屆時每天夜間排砂可望延長至四、五小時，將加速清淤效率，力拚首年清淤六萬立方公尺的目標。

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